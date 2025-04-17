Камерная установка: как нейросети будут искать детей и бездомных

В Новосибирской области заявили о внедрении сервиса по розыску пропавших детей с применением искусственного интеллекта — еще до обращения в полицию можно будет загрузить в систему «Безопасный город» фотографию пропавшего, что позволит не терять драгоценное время и сразу начать поиски.
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