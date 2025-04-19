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Закон, порядок, государство

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Тульские десантники уничтожают военные объекты ВСУ в курском приграничье

Тульские десантники уничтожают военные объекты ВСУ в курском приграничье

За последние несколько дней десантники-операторы БпЛА Тульского соединения ВДВ вскрыли и уничтожили ретрансляторы для управления БпЛА, гексакоптер «Баба Яга» и несколько единиц техники ВСУ, в том числе – танк.

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