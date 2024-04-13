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Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"

Телекомментатор о попытке "посадить спортсменов под замок": "Мы что, в СССР?"

Телекомментатор Алексей Осин высказался о попытке "посадить спортсменов под замок" в преддверии парижской Олимпиады: "Мы что, в СССР?" Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер снова высказалась против выступления наших спортсменов на Олимпиаде без флага и гимна, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
НА &quot;Радио &quot;СПУТНИК&quot; оно работает.
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3 час.
Александр Цыбулькин
Их надо отправить на фронт Родину защищать. Особенно теперь, когда французские войска прибыли на территорию Украины. Сегодняшняя Франция -это не Франция Дюма, и Андре Моруа, и Джо Дассен. Это враг, снабжающий техникой и деньгами нацистские ВСУ, а теперь еще и направивший воевать против нас свои вооруженные силы. Ехать на олимпиаду в Париж сейчас - это как в Берлин в 1941 - 45.
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3 час.
Валентин Воробьев
Вот это умный ответ!  Спасибо, Александр! Нечего спорить, по поводу ехать-не ехать на ОИ, истина всё равно не найдется и посредине. Золото олимпийских медалей не идет ни в какое сравнение с медалью &quot;За отвагу&quot;, &quot;Героя России&quot; ну и всех боевых наград вообще. Боевые награды в высшей степени достойны Почета Любви и Уважения к тем, кто их заслужил.
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1 час.

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