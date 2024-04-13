Александр Цыбулькин

Их надо отправить на фронт Родину защищать. Особенно теперь, когда французские войска прибыли на территорию Украины. Сегодняшняя Франция -это не Франция Дюма, и Андре Моруа, и Джо Дассен. Это враг, снабжающий техникой и деньгами нацистские ВСУ, а теперь еще и направивший воевать против нас свои вооруженные силы. Ехать на олимпиаду в Париж сейчас - это как в Берлин в 1941 - 45.