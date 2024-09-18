Трамп: США в плане бизнеса будет выгодно сотрудничать с Россией и Китаем

Москва и Пекин перестанут быть врагами, если лидером Белого дома станет «разумный президент» Для Соединенных Штатов сотрудничество с Китаем и Россией в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.