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Сумская в черном купальнике сразила внешностью на пляже в Турции: кадры

Сумская в черном купальнике сразила внешностью на пляже в Турции: кадры

Народная артистка Украины, 55-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая недавно отпраздновала 88-летие мамы, сразу после празндика улетела с мужем в Турцию на отдых.

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