Яков Грусовский, i-Media: «Бывает посмотришь на галактику, и уже ругать никого не хочется»

— Когда в августе 2003 года вы решили открыть свое агентство интернет-рекламы, какие видели пробелы в отрасли? — Если говорить про 2003 год, отрасли не существовало в том виде, в котором мы ее представляем сейчас.
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