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Джереми Сохан: «Не хотел проявить неуважение к Уэстбруку»

Джереми Сохан: «Не хотел проявить неуважение к Уэстбруку»

Новичок «Сперс» Джереми Сохан невольно подколол разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука. Позже 9-й номер драфта прояснил в твите, что сделал это случайно.

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