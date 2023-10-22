Ирина Алексеева о бое Чимаев – Усман: «Хамзат как всегда и шоу сделал, и бой показал зрелищный»

Уроженка Казахстана из UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу проспекта среднего веса (до 84 кг) Хамзата Чимаева над нигерийцем Камару Усманом.
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