Давыдов про «Авангард»: «Канадский эффект недолговечен. «Трактор» начал сдуваться, Гру расслабил команду, но не все тренеры-легионеры способны на фундаментальную работу»

«Авангард» ранее назначил Ги Буше главным тренером, в его штаб вошел Дэйв Барр. – Верите в канадских пожарных «Авангарда»? – Вообще вся эта история с приглашением тренеров-легионеров по ходу сезона – от лукавого.
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