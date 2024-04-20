Премиальный автомобильный бренд HONGQI и ММОМА представляют совместный проект «Шелковый путь»

Премиальный автомобильный бренд из Китая HONGQI (Хончи, «Красное знамя») и Московский музей современного искусства (ММОМА) представляют специальный выставочный проект «Шелковый путь», продолжающий монографическую юбилейную выставку Зураба Церетели «Солнечный сад».
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