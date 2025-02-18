Юные петрозаводские спортсмены завоевали медали трех состязаний

Воспитанники спортшколы №5 получили золото, серебро и бронзу на окружных и региональных соревнованиях Юные спортсмены приняли участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по тхэквондо, чемпионате среди мужчин и женщин и региональных соревнований.