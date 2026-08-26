Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, заявил, что российские и абхазские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за возможность самостоятельно определять свою судьбу, а также за право общаться и исполнять песни на языках своих народов.
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