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Рособрнадзор БДИның өч предмет буенча контроль үлчәү материалларын яңартырга тәкъдим итте

Рособрнадзор БДИның өч предмет буенча контроль үлчәү материалларын яңартырга тәкъдим итте

Рособрнадзор Федераль педагогик үлчәүләр институты (ФИПИ) белән берлектә бердәм дәүләт имтиханының контроль үлчәү материаллары эчтәлегенә үзгәрешләр проектын әзерләде.

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