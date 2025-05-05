Московскими оперативниками раскрыто двойное убийство и покушение на убийство, совершенные 25 лет назад в центре столицы

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по Центральному округу столицы, Управления уголовного розыска московского Главка при поддержке коллег из МВД России по Республике Крым задержан подозреваемый в совершении преступлений, совершенных 25 лет назад.
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