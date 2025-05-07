Макаревич* понял, почему его не любят. Но тут же запутался в фактах

С проклятиями уезжавший из России Андрей Макаревич* понял, почему его нигде не любят. Музыкант заявил, что дело… в его национальности! Но тут же запутался в фактах, когда принялся считать, сколько то ли столетий, то ли тысячелетий все ненавидят евреев.