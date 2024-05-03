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СКР: экс-замглавы администрации Пскова получил взятку в виде массажного кресла

СКР: экс-замглавы администрации Пскова получил взятку в виде массажного кресла

В громком уголовном деле о коррупции в Пскове появился новый эпизод. Бывшего заместителя главы горадминистрации — начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заподозрили в получении второй взятки, в виде массажного кресла, сообщило Следственное управление СКР по Псковской области.

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