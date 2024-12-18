Полпред в СФО Серышев раскритиковал строительство школ в Новосибирской области

Регион занимает последнее место в Сибири по вводу объектов образования.Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев высказал возмущение сроками строительства школ на территории Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии