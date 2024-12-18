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Полпред в СФО Серышев раскритиковал строительство школ в Новосибирской области

Полпред в СФО Серышев раскритиковал строительство школ в Новосибирской области

Регион занимает последнее место в Сибири по вводу объектов образования.Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев высказал возмущение сроками строительства школ на территории Новосибирской области.

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