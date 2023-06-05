Папуасы Новой Гвинеи строят свои деревни по особым правилам

Как мы с подругой добирались к папуасам дани на остров Новая Гвинея, рассказываю здесь С учетом того, что в момент обновления сайта были утрачены фотографии из прошлых рассказов, решила иногда показывать некоторые моменты того вояжа в снимках.
Как мы с подругой добирались к папуасам дани на остров Новая Гвинея, рассказываю здесь С учетом того, что в момент обновления сайта были утрачены фотографии из прошлых рассказов, решила иногда показывать некоторые моменты того вояжа в снимках.
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