Представлен Land Rover Defender 2024. Культовый внедорожник получил новый мотор и улучшенное оснащение

Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил обновленный внедорожник Defender. Обычно рестайлинг не затрагивает моторы, но тут случай другой: автомобиль получил модернизированный дизельный двигатель D350.
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