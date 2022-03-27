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Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» против «Трактора»

«Салават» примет «Трактор» в шестом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. Кубок Гагарина Второй раунд Салават Юлаев – Трактор Дата проведения 27 марта, 15.

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