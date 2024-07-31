Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У американских правых евангелистов Трамп стал популярнее Христа – во время молитв его поминают чаще

У американских правых евангелистов Трамп стал популярнее Христа – во время молитв его поминают чаще

Американское издание The Atlantic обращает внимание на роль протестантских, в частности, баптистских и евангелических фундаменталистов-проповедников в агитации за кандидата в президенты США от республиканцев  Дональда Трампа.

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