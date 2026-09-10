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Царьград

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Лукашенко поручил изучить влияние рекламы игорного сектора

Лукашенко поручил изучить влияние рекламы игорного сектора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил изучить работу и рекламу игорного сектора. Он заявил, что его семья требует обратить внимание на активную рекламу букмекерских контор, и призвал главу администрации заняться этим вопросом.

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