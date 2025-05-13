Житель Тайшета получил 8,5 лет колонии за контрабанду леса на полмиллиарда рублей

Тайшетский городской суд приговорил местного жителя к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за контрабанду лесоматериалов на сумму свыше 580 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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