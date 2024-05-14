Блинкен исполнил песню в киевском баре и поел пиццу с Кулебой

скриншот видео Госсекретарь США Энтони Блинкен в киевском баре исполнил песню канадского музыканта Нила Янга "Rockin’ in the Free World" и поел "украинскую" пиццу вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии