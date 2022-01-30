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Илунга Макабу победил Табисо Мчуну раздельным решением судей

В Уоррене (США) завершился вечер профессионального бокса от легендарного промоутера Дона Кинга. В главном событии вечера чемпион WBC в первом тяжелом весе Илунга Макабу победил претендента Табисо Мчуну раздельным решением судей (115-113, 113-115, 117-110).

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