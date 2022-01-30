Илунга Макабу победил Табисо Мчуну раздельным решением судей

В Уоррене (США) завершился вечер профессионального бокса от легендарного промоутера Дона Кинга. В главном событии вечера чемпион WBC в первом тяжелом весе Илунга Макабу победил претендента Табисо Мчуну раздельным решением судей (115-113, 113-115, 117-110).
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии