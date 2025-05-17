🌳 В Ялте более 450 человек привели в порядок Ливадийский парк Масштабная экологическая акция прошла в преддверии Международного дня музеев.
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🌳 В Ялте более 450 человек привели в порядок Ливадийский парк Масштабная экологическая акция прошла в преддверии Международного дня музеев.