Раскрыты подробности жизни воевавшей под Курском наемницы из Дании

«Коммерсант»: наемница ВСУ из Дании Йоргенсен оказалась профессиональным военным Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемая в России по статьям о терроризме и наемничестве, оказалась профессиональным военным, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.