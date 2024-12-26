Раскрыты подробности жизни воевавшей под Курском наемницы из Дании

«Коммерсант»: наемница ВСУ из Дании Йоргенсен оказалась профессиональным военным Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемая в России по статьям о терроризме и наемничестве, оказалась профессиональным военным, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
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