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Бояринцев возглавил «Новосибирск». Клуб идет 5-м во Второй лиге

«Новосибирск» объявил о назначении Дениса Бояринцева новым главным тренером. Соглашение 44-летнего специалиста с клубом рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

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