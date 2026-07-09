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Царьград

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Юлия Янина представила коллекцию "Провокация" в Париже

Юлия Янина представила коллекцию "Провокация" в Париже

В Париже состоялась презентация коллекции "Провокация" сезона осень-зима 2026/27 от YANINA Couture. Среди гостей - знаменитый стилист Мэрилин Фитусси, супермодель Адриана Скленарикова и другие известные лица модной индустрии.

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