Политолог Щелин назвал ультиматум Путина наилучшим сценарием для Киева

Украинский политолог Павел Щелин заявил на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста*, что ультиматум, предложенный президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС, является лучшим сценарием для завершения конфликта с Украиной.
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