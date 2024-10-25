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Политолог Щелин назвал ультиматум Путина наилучшим сценарием для Киева

Политолог Щелин назвал ультиматум Путина наилучшим сценарием для Киева

Украинский политолог Павел Щелин заявил на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста*, что ультиматум, предложенный президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС, является лучшим сценарием для завершения конфликта с Украиной.

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