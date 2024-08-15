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Планки для столешницы — назначение, виды, правила установки

Планки для столешницы — назначение, виды, правила установки

Гарнитур — главная мебель на кухне, и его выбор не ограничивается цветом и материалом фасадов. При установке мебели используется большое количество фурнитуры, которая несет не только эстетическую, но и практическую цель — защиты материалов от загрязнений и намокания.

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