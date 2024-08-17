Довоевались, панове. Польша поставила не на ту лошадку и столкнулась с последствиями

Дмитрий Гурин

Ну а мы прекрасно помним "козлиное" поведение руководителей Польши перед Второй Мировой............ да и сейчас поведение не лучше. Все свое Польское существование старались все грести под себя прикрываясь "старшим братом" будь то Франция, Австро-Венгрия, Германия или СССР не важно.