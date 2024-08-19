Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) привлекли журналистов иностранных СМИ для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить ВС РФ в обстреле мирного населения Курской области.
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