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РИА Новости: ЦИПсО привлек западные СМИ для постановочной съемки с пленными

РИА Новости: ЦИПсО привлек западные СМИ для постановочной съемки с пленными

Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) привлекли журналистов иностранных СМИ для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить ВС РФ в обстреле мирного населения Курской области.

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