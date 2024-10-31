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Военное обозрение

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Politico: в НАТО нарастает недовольство сближением Венгрии с Москвой и ее политикой «экономического нейтралитета»

Politico: в НАТО нарастает недовольство сближением Венгрии с Москвой и ее политикой «экономического нейтралитета»

В НАТО опасаются, что Венгрия может стать «слабым звеном» альянса.

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