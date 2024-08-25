У тамбовчанина с территории двора украли 85 кг металлоизделий

В полицию поступило сообщение о краже металлоизделий с территории дома жителя города Уварова. Прибывшие наместо происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что изделия из черного металла похищены свободным доступом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
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