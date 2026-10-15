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РЖАКА

187 621 подписчик

Посмотрите, девочки, может, что-нибудь себе присмотрите

Посмотрите, девочки, может, что-нибудь себе присмотрите

В общем, в Москве прошла неделя высокой, очень высокой моды. Сегодня воскресенье, я решила, что тема публикации должна быть лёгкой, позитивной, настраивающей на лирический лад.

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Новый комментарий от пользователя
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T EA

Интересно, а кто платит им зарплату? Наверное на вольных хлебах такое ,,, вряд ли будешь создавать.