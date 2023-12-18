Киев заявил о плане "Б" в случае отсутствия помощи Запада

При таком сценарии власти страны позаимствуют капиталы на внутреннем рынке, рассказал советник Зеленского В случае отсутствия помощи Запада в первые дни 2024 года Киев перейдет к плану "Б", заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.