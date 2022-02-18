Детей в Пантелеймоновке эвакуировали в бомбоубежище

В посёлки Пантелеймоновка началась эвакуация школьников в бомбоубежище, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» «Детей в школах посёлка Пантелеймоновка эвакуировали в бомбоубежище из-за опасности обстрела», — сообщает военкор Андрей Руденко.