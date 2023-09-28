5 самых нелепых законов штата Нью-Йорк

Вот приехали вы в Нью-Йорк и думаете: «Вот она, страна свободы! Прямо вдыхаю и чувствую демократию! Наконец смогу ощутить, что такое настоящее самоуправление и «власть народа, волей народа и для народа»!» Нот соу фаст.