На челябинской телебашне в День пожилого человека появится открытая ладонь

На челябинской телебашне 1 октября включат иллюминацию в виде открытой ладони и листопада. Таким образом горожан поздравят с Днем пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
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