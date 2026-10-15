Операции ВСУ с дронами сталкиваются с трудностями из-за перебоев в работе системы Starlink. Операторы беспилотников фиксируют задержки связи с дронами, что ограничивает удары средней дальности и работу логистики, сообщают украинские штурмовики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Путина в а...
- ДВ Никитин остался с...
- Это даже не уступ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым