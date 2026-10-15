Более 6 тысяч происшествий за год: японский курорт страдает от макак.В японском городе Югавара, известном своими горячими источниками, группа из 20 макак терроризирует местных жителей и туристов.
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