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Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

  У поляков знатно подгорает. Дошло до того, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна пригрозил сбивать все ракеты, которые будут пролетать даже вблизи польских или прочих границ стран НАТО.

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Комментарии
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Samarium
Что поляки, что хохлы по  степени  своей дурости- близнецы, братья....
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18 час.
ШКИПЕР
А пшековский посол в РФ приезжал на встречу с Лавровым, когда его приглашали на встречу в МИД РФ ?
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15 час.
Юрий Николаев
Одно только не понятно, почему до сих пор натовские БПЛА и самолёты разведчики летают над Чёрным морем, а не купаются в тёплых черноморских водах?!
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1 час.

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