Американцам задали неудобный вопрос после важного события во Владивостоке

Аналитик Боуз задал вопрос о выборах в США и Харрис после слов Путина! Многих он поставит в тупик.Ирландский журналист Чей Боуз вызвал бурную реакцию своим ироничным и неудобным вопросом к американцам после важного события во Владивостоке.