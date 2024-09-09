Американцам задали неудобный вопрос после важного события во Владивостоке

Аналитик Боуз задал вопрос о выборах в США и Харрис после слов Путина! Многих он поставит в тупик.Ирландский журналист Чей Боуз вызвал бурную реакцию своим ироничным и неудобным вопросом к американцам после важного события во Владивостоке.
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