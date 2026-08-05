Водолацкий сравнил действия современных западных политиков с преступлениями нацистской ГерманииВодолацкий сравнил действия современных западных политиков с преступлениями нацистской Германии МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс.
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