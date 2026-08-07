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За рулем

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Почему разрешенную скорость на дорогах РФ нужно повысить — 2 причины

Почему разрешенную скорость на дорогах РФ нужно повысить — 2 причины

Услышав о новой методике, водители заговорили о том, что разрешенную скорость снова занизят. Но ведь слепое снижение скорости не делает дороги безопаснее! Напротив, оно порождает парадоксальные обратные эффекты, которые угрожают и безопасности, и экономике.

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