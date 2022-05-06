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«Зенит» даже в случае ротации состава обыграет «Химки» на классе», - прогноз Бубнова

«Зенит» даже в случае ротации состава обыграет «Химки» на классе», - прогноз Бубнова

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз нарезультаты 28-го тура РПЛ. «Крылья Советов» — «Динамо» — 1:1.

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