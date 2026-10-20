“President Trump’s political operation has rolled out a major get-out-the-vote program online in the final days of this year’s midterm elections, flooding Facebook and Instagram with ads encouraging Republicans in a number of states to cast their ballots,” the New York Times reports.
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