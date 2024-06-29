17 жадин-говядин, рядом с которыми дядюшка Скрудж — образец щедрости

Жадных людей никто не любит. Но если в детстве вычислить такого скупердяя проще простого, то с возрастом они учатся маскировать свои недостатки так, что сразу не разберешь — экономный перед тобой человек или обыкновенный жмот.
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