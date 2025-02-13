Порядка 100 бесплатных машино-мест появилось на месте незаконной платной парковки в ТиНАО

Дополнительные парковочные места стали доступны для жителей района Внуково в результате ликвидации нелегальной коммерческой автостоянки и освобождения территории общего пользования от ограждающих устройств.
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